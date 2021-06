Amazon Prime Day revient les 21 et 22 juin

Deux jours d’économies sur plus de 2 millions d’offres exceptionnelles dans le monde entier

Prime Day 2021 proposera des offres incontournables de grandes marques et plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises vendant sur Amazon dans le monde entier. Amazon va investir plus de 85 millions d’euros pour favoriser le succès des petites et moyennes entreprises lors de Prime Day et jusqu’à la fin de l’année 2021.

Du 7 au 20 juin 2021, pour 10 € dépensés sur une sélection de produits disponibles sur la boutique des entreprises françaises d’Amazon.fr, les membres Prime recevront un bon d’achat de 10 € à dépenser pendant Prime Day. Les premières offres commencent dès maintenant ! Découvrez nos offres Amazon Music, Prime Gaming, ou encore Audible.

L’événement annuel Prime Day d’Amazon aura lieu les 21 et 22 juin prochains, donnant le coup d’envoi de l’été avec deux jours d’offres exceptionnelles et d’économies incroyables. Les membres Prime bénéficieront de plus de deux millions d’offres dans le monde, dans toutes les catégories de produits (mode, beauté, maison, high-tech…). Ils profiteront également de nombreux avantages en matière de divertissement et d’exclusivités inédites sur Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, etc. Prime Day aura lieu du 21 juin à minuit au 22 juin pour les membres Prime en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis, en Turquie, en Espagne, à Singapour, en Arabie Saoudite, au Portugal, aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Allemagne, en Chine, au Brésil, en Belgique, en Autriche et en Australie. Vous n’êtes pas encore membre Amazon Prime ? Pour participer à Prime Day vous pouvez devenir un membre Amazon Prime ou commencer un essai gratuit de 30 jours sur amazon.fr/primeday.

Tenez-vous au courant des actualités de Prime Day en demandant simplement à Alexa : « Alexa, tiens-moi au courant de Prime Day ».Cette année encore, les membres Amazon Prime à travers le monde pourront soutenir les petites et moyennes entreprises lors de ce Prime Day et profiter de plus d’un million d’offres provenant de TPE/PME. Dès le début de l’opération Prime Day et ce jusqu’à la fin de l’année, Amazon consacrera plus de 85 millions d’euros pour encourager les clients à faire leurs achats auprès de petites et moyennes entreprises vendant sur Amazon. Prime Day donne ainsi aux petites et moyennes entreprises l’occasion de vendre leurs produits auprès de millions de membres Prime dans le monde entier.“Prime Day est une célébration de nos membres Prime et nous sommes ravis de leur offrir la possibilité de profiter de bonnes affaires à travers une sélection incroyable. Les membres Prime peuvent ainsi réaliser des économies importantes sur les produits de grandes marques et de petites et moyennes entreprises”, déclare Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime. “Depuis son lancement en 2015, Prime Day offre de nouvelles façons de faire ses achats, de faire des cadeaux, de regarder des films et des émissions de télévision, et même de danser. Nous sommes ravis de poursuivre cette tradition”.

48 heures pour faire des économies : les membres Prime ont la possibilité de faire des achats pendant deux jours et de profiter d’offres incroyables, les 21 et 22 juin. Pour faire des économies tout en se divertissant, ils bénéficieront d’un accès exclusif à des offres à durée limitée, au lancement de nouveaux produits et à des offres de divertissements de qualité. Plus de 2 millions d’offres dans le monde : les membres Prime des pays participants pourront profiter de plus de 2 millions d’offres dans le monde entier, notamment sur une sélection de produits de mode, de beauté, d’équipement de la maison, ainsi que sur les jouets, les articles de sport, les produits pour animaux de compagnie, les produits high-tech, les marques et appareils électroniques Amazon. Les offres commencent aujourd’hui ! Dès aujourd’hui, les membres Prime peuvent commencer à faire leurs achats en avance grâce à des offres exclusives, notamment sur l’abonnement Amazon Music Unlimited. Les membres Prime qui n’ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent dès à présent bénéficier d’une offre exceptionnelle : quatre mois d’abonnement gratuits avec un accès illimité à plus de 70 millions de chansons et à des millions d’épisodes de podcasts sans publicité