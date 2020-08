Prêt pour LEGO Star Wars : La Saga Skywalker ?

La nouvelle bande-annonce de gameplay dévoile des scènes épiques des neuf films de la saga Star Wars. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker sortira au printemps 2021 sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch et PC.

Cette bande-annonce offre un aperçu des aventures qui attendent les joueurs et qui les plongeront au cœur de cette immense saga. Ils pourront contrôler librement des centaines de personnages et de véhicules, façonner leur propre aventure dans une galaxie lointaine, très lointaine. Les joueurs auront la liberté de démarrer avec n’importe lequel des neuf épisodes, en plongeant directement dans Star Wars: L’Ascension de Skywalker, ou en commençant la saga par les préquelles avec Star Wars: La Menace Fantôme, voire en suivant la saga dans l’ordre qu’ils désirent. Les personnages jouables incluent des héros populaires comme Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8 et bien d’autres ainsi que des personnages du côté obscur, comme Dark Vador, l’Empereur, Kylo Ren, Dark Maul et bien d’autres encore.

Les moments inoubliables de ces films ont été réimaginés dans une nouvelle version LEGO, remplie d’humour et de légèreté, que ce soient des courses de modules sur Tatooine, aux combats spatiaux au-dessus de l’Étoile de la Mort, en passant par des affrontements sur la base Starkiller et bien plus encore !



L’Edition Deluxe de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker contiendra le jeu et le Pack Collection de Personnages composé de six Packs de Personnages inspirés par The Mandalorian, Rogue One: A Star Wars Story, Solo : A Star Wars Story, Star Wars : The Bad Batch et bien plus. La version physique de l’Edition Deluxe comprendra une minifigure LEGO Star Wars Luke Skywalker avec du lait bleu (Blue Milk Luke) à collectionner.