Préservez votre espace de travail avec le bureau Safety Screens

BakkerElkhuizen dévoile une solution inédite pour travailler en open-space, sans nuisances, en toute sécurité et en bonne santé.

Ce spécialiste européen des logiciels et matériels ergonomiques haut de gamme dévoile le « BE Safety Screen », une solution de collaboration tenant compte des mesures de distanciation sociale dans les espaces de travail. La règle du « 1,5 mètre pour un bureau de 1,80 m » implique désormais respect des normes sanitaires et distance de sécurité suffisante. Pour travailler, notamment en open-space, il est essentiel d’allier protection et hygiène. Le « Be Safety Screen » répond à cette demande en combinant esthétique, exigences sanitaires et développement durable (100% recyclable).

Des panneaux recyclés, faciles à nettoyer

Les panneaux écran « BE Safety Screen » sont composés de matières premières recyclées à 100 % et sont entièrement recyclables. Circulaires de bout en bout, ils sont faciles à déplier et à placer sur le bureau. Très résistant aux produits chimiques et facilement nettoyables à l’eau ou avec des produits à base d’alcool, le feutre PET (tout comme l’acrylique) est le meilleur matériau pour créer un espace de travail sain.

Prévenir sa santé et les nuisances sonores

En plus de la protection sanitaire, les panneaux écran « BE Safety Screen » offrent une « intimité audiovisuelle » grâce à l’utilisation combinée de matériaux acoustiques et transparents. Les murs sont (en grande partie) fermés, personne ne regarde directement le bureau. Pour ceux qui souhaitent voir leurs collaborateurs, ces produits sont également disponibles avec une fenêtre transparente en acrylique, amovible, pour être nettoyée correctement. Un autre avantage est la réduction du bruit. Le feutre PET présente des performances acoustiques exceptionnelles. Il est couramment utilisé comme matériau acoustique pour diminuer la réverbération du son, privilégier la vie privée et favoriser la concentration.