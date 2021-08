PowerVision S1, un stabilisateur 3 axes pour les smartphones

Le PowerVision S1 est un stabilisateur 3 axes qui permet en plus de créer du contenu qualitatif sur un smartphone, de le protéger grâce à sa coque, de le stabiliser, de le charger sans fil et de photographier avec un pied. Très complet, il permet d’économiser des accessoires, de la place et du temps.

Ce PowerVision S1 est doté du plus petit stabilisateur motorisé au monde. Ce dernier compense tous les gestes pour effectuer des travellings fluides et éviter ainsi les tremblements de l’utilisateur. Il est idéal pour filmer à bout de bras un paysage ou une scène et ainsi obtenir une qualité parfaite pour les vlogs ou encore réaliser des plans incroyables avec une qualité professionnelle.



De plus, le PowerVision S1 suit automatiquement l’utilisateur lorsqu’il est face au smartphone pour assurer un cadrage parfait. Il présente également des commandes sur le manche avec un joystick pour ajuster l’orientation du stabilisateur à la main et réaliser facilement ses plans avec les autres boutons de contrôles. Le téléphone reste ainsi fonctionnel et l’utilisateur a accès aux différents modes vidéo et photo.

En plus d’offrir une stabilisation 3 axes, le PowerVision S1 permet de streamer du contenu en direct, de filmer à la main pour vlogger. Or, il arrive que l’utilisateur souhaite avoir les mains libres. Pour cela, le PowerVision S1 est doté d’un trépied dans son manche pour passer en mode stream. La modularité propose d’alterner très facilement entre un tournage à main levée et un tournage « sur pied » : pratique pour réaliser un gros plan avant de remettre le mode « face cam ». Sa coque de protection intègre un système spécifique pour plus de flexibilité. Si l’utilisateur n’en a pas besoin, il suffit de décrocher le stabilisateur et de garder la coque pour protéger son téléphone en cas de chutes. Par ailleurs, cette coque intègre un petit pied pour poser son téléphone.

PowerVision S1, 229 €