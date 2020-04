PowerDVD 20 passe au cloud

Cyberlink annonce aujourd’hui la sortie de PowerDVD 20, dernière version de son logiciel primé de lecture de films et de médias. PowerDVD 20 s’appuie sur les technologies de pointe de CyberLink et intègre une expérience de visualisation et de diffusion complète basée sur le cloud, pour profiter de tout type de contenus dans la meilleure qualité possible.

À la maison, les utilisateurs peuvent partager du contenu entre PC, téléviseurs et appareils connectés en Wi-Fi. À distance, ils peuvent désormais mettre en ligne des fichiers multimédias sur leur Cloud CyberLink personnel, puis accéder facilement à leurs vidéos, leurs photos et leur musique à tout moment et sur n’importe quel appareil. Grâce à la possibilité de partager des médias avec leur famille et leurs amis, les utilisateurs bénéficient dorénavant d’une expérience de divertissement partagée.

En effet, de nos jours, plus de 80% des consommateurs possèdent maintenant plus de deux appareils connectés ou plus, et un tiers en possèdent plus de cinq. Dès lors, proposer une expérience multimédia multi-appareil n’a jamais été aussi pertinent. En se synchronisant avec le Cloud de CyberLink, PowerDVD 20 offre une expérience multi-appareil complète. Les utilisateurs peuvent à tout moment suspendre la lecture multimédia et la reprendre sur n’importe quel autre appareil mobile ou PC, exactement là où ils se sont arrêtés. PowerDVD 20 étend également l’intégration multi-appareil aux amis et à la famille ; un simple lien partageable permet de visualiser le contenu dans n’importe quel navigateur web ; c’est le choix parfait pour les groupes souhaitant créer une collection multimédia partagée sur le cloud.

« Reconnu comme le premier lecteur de films et de médias au monde, PowerDVD continue d’être le pionnier de la lecture multimédia, et ce depuis sa création, en offrant constamment à nos millions d’utilisateurs de nouvelles fonctionnalités innovantes », déclare Jau Huang, CEO de CyberLink. « Avec l’intégration de CyberLink Cloud, PowerDVD 20 permet aux utilisateurs de créer et de partager leurs collections multimédias et de regarder leur contenu à tout moment et sur n’importe quel appareil. »

CyberLink annonce aussi la sortie de CyberLink PowerPlayer 365. À l’exception de la prise en charge des disques physiques, PowerPlayer 365 est virtuellement identique à PowerDVD 20 : c’est un lecteur multimédia tout-en-un à un prix compétitif mais aussi un serveur multimédia personnel avec toutes les fonctionnalités de PowerDVD 20 telles que la diffusion, l’épinglage de vidéos YouTube et même la prise en charge de contenu 360 et de réalité virtuelle.

PowerDVD 20 est disponible dès aujourd’hui dans la boutique en ligne de CyberLink.

PowerDVD 365 : 54,99 € pour 12 mois

PowerDVD 20 Ultra : 99,99 €

PowerDVD 20 Pro : 74,99 €

PowerDVD 20 Standard : 44,99 €

CyberLink PowerPlayer 365 : 39,99 € pour 12 mois, 9,99 € par mois