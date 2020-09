Pourquoi attendre ? Précommandez tout de suite votre PlayStation 5 !

Ca y est, la PlayStation 5 a maintenant un prix et une date de sortie. La PS5 sortira aux États-Unis le 12 novembre, l’Europe devant attendre sept jours cède plus (ce qui sera douloureusement long) jusqu’au 19. Bon, vu que la PS5 sortira un jeudi en France, on vous conseille de poser votre vendredi ! La version complète avec un lecteur de disque coûtera 499,99 €, tandis que l’édition numérique est proposée à 399,99 €. Hormis le lecteur de disques BR UHD, technologiquement, les deux modèles sont absolument identiques.

Oui, cela signifie que la Xbox Series S reste la console de nouvelle génération la moins chère. Mais cela ne signifie pas que vous devriez vous détourner pour autant de la bête de course de Sony. Avec une gamme insensée de jeux au lancement comprenant une toute nouvelle aventure Spider-Man avec Miles Morales (mais aussi Demon’s Souls, Call of Duty: Black Ops Cold War), des caractéristiques délirantes (ce SSD super rapide éliminant les temps de chargement est particulièrement excitant) et le pedigree PlayStation garantissant une grande sélection de jeux top, les raisons d’en pré-commander une ne manquent pas. Retournez donc jeter un oeil ou deux aux trailers des jeux présentés lors de l’événement Sony, en 4K, sur la chaine YouTube de PlayStation :