Pour ses 55 ans, Technics présente la SL-1210GAE Limited Edition

Une édition limitée de sa platine vinyle à entraînement direct pour commémorer son 55e anniversaire.

Depuis ses débuts en 1965, Technics n’a cessé de proposer une large gamme de produits audio qui ont marqué leur époque, tels que des systèmes d’enceintes, des amplis et des lecteurs audio. Cette année, Technics dévoile la platine vinyle à entraînement direct SL-1210GAE en édition limitée pour commémorer le 55e anniversaire de la marque. Ce modèle spécial est basé sur la célèbre platine vinyle hi-fi Grand Class SL-1200G déclinée dans une teinte entièrement noire, coloris qui s’est avéré très populaire sur d’autres produits Technics. La SL-1210GAE sera disponible à partir de juin 2020 et limitée à seulement 800 unités en Europe.

Cette SL-1210GAE est entièrement fabriquée au Japon par des artisans qualifiés, avec de nombreuses étapes de fabrication réalisées à la main pour assurer la meilleure qualité possible. Le panneau supérieur comporte un badge spécial, frappé d’un numéro de série unique pour signifier qu’il s’agit d’un modèle du 55e anniversaire.



Le panneau supérieur en aluminium de 10 mm d’épaisseur de la SL-1210GAE arbore un fini délicatement brossé noir méticuleusement anodisé. De plus, les boutons de commande et le bras de lecture disposent également d’une finition noire de haute qualité qui donne une apparence uniforme et qualitative à l’ensemble.

L’isolation de la platine est assurée par une structure en zinc spécialement développée avec du αGEL 1, un matériau souple semblable à un gel avec d’excellentes propriétés d’absorption des chocs, aussi utilisé sur la platine SL-1000R. La structure en zinc à haute densité moulée sous pression offre ainsi d’incroyables caractéristiques d’amortissement des vibrations et une fiabilité à long terme. La combinaison de cette structure et du gel isole efficacement le plateau tournant des vibrations externes, garantissant une reproduction musicale parfaite, en préservant toutes les nuances et les détails du signal musical.

En développant la platine SL-1210GAE, Technics a collaboré avec la société japonaise Nagaoka, un fabricant mondialement reconnu pour la qualité de ses styles et cellules. Nagaoka, qui célèbre son 80e anniversaire cette année, maîtrise les meilleures technologies de microfabrication pour les matériaux difficiles à usiner. La SL-1210GAE est fournie avec la cellule JT-1210 à aimant mobile (MM) qui a été spécialement développée par une équipe conjointe d’ingénieurs de Technics et de Nagaoka. La cellule JT-1210 utilise un porte-pointe au bore et est spécifiquement conçue et réglée pour offrir des performances supérieures en termes de précision et de détails par rapport aux autres cellules à aimant mobile. Elle sera uniquement disponible avec la platine vinyle SL-1210GAE. Les capacités sonores exceptionnelles de la cellule et de la platine garantissent que cet ensemble complet en édition limitée sera précieux et convoité.