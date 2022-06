Pour le casque VR d’Apple, il faudra attendre janvier 2023

Apple a à peine fini son discours d’ouverture de la WWDC, et de nouvelles rumeurs et rapports commencent déjà à tourbillonner. La WWDC 2022 n’a pas été l’occasion de dévoiler le casque VR (réalité virtuelle) d’Apple, comme certains le pensaient. Un nouveau rapport estime que nous aurons encore un peu plus de temps à attendre avant d’attacher ce nouveau gadget devant nos yeux.

Le dernier rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo fournit en effet un calendrier révisé pour le casque VR. Kuo prédit qu’il y aura un événement de lancement spécial dédié au nouveau produit en janvier 2023. Espérons que nous pourrons le voir et le classique « Hello » de Tim Cook à l’intérieur plutôt qu’à l’extérieur si c’est en janvier… Les outils pour les développeurs seront ensuite expédiés dans les quatre semaines suivantes pour leur permettre de travailler sur des logiciels. Les précommandes devraient commencer au printemps, les commandes avant juin.

Jusqu’à récemment, la sortie prévue pour le casque VR d’Apple était cette année. D’autres rapports récents, comme celui de Bloomberg, ont également révisé la date de sortie à 2023. Avec la nouvelle prévision chronologique plus détaillée de Kuo, la réalité (réelle et non virtuelle) d’un lancement en 2023 semble la plus probable. Bien sûr, cela reste de la spéculation, et nous ne saurons pas quand Apple lancera le casque VR tant qu’elle ne le dira pas.

De bonnes nouvelles ? Nous savons qu’Apple travaille bel et bien sur cet appareil et qu’il est presque prêt. La société a récemment organisé une démonstration pour son conseil d’administration, ce qui est généralement un pas en avant pour un nouveau produit. Apple détient également la marque realityOS, probablement le nom du logiciel du casque VR. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre un peu plus longtemps dans le monde réel.