Pour la Saint-Valentin, sortez protégé avec Arlo

Vous prévoyez une escapade en amoureux à l’occasion de la Saint Valentin ? Pour les couples qui laissent leurs enfants le temps d’un dîner romantique ou leur maison le temps d’une escapade à deux, Arlo propose Arlo Pro 3, un équipement de surveillance de haute performance à portée de main lors de vos dîners en amoureux.

Arlo Pro 3 est la dernière arrivée dans la gamme Arlo. Munie d’un capteur grand angle à 160°, Pro 3 propose une résolution 2K en HDR et un mode vision nocturne en couleur. Conçue pour fonctionner à l’intérieur comme à l’extérieur, Pro 3 offre une qualité d’image avancée. Grâce à son projecteur intégré et à son système audio bidirectionnel, Arlo pro 3 vous permet de communiquer clairement avec les personnes qui visitent votre logis, désirables ou pas. Elle détecte tous les mouvements. Pro 3 est compatible avec le service de stockage en ligne et d’analyse par IA Arlo Smart pour bénéficier de notifications personnalisées et de reconnaissance des évènements. Arlo Pro 3 est aussi compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Arlo Pro 3, à partir de 599 € pour un kit de démarrage avec le hub et deux caméras