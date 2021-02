Pour la Saint-Valentin 2021 : deux cœurs et une chanson avec Teufel

La Saint-Valentin approche à grands pas et Teufel – le fabricant audio berlinois connu pour ses produits Hifi de haute qualité – a sélectionné trois produits parfaits pour faire la fête avec votre partenaire : des écouteurs originaux et colorés SUPREME IN, aux plus sportifs AIRY SPORTS, en passant par les écouteurs confortables SUPREME ON.

Les casques Teufel sont parfaits pour partager différentes activités avec votre partenaire, que ce soit pour écouter de la musique, regarder votre série préférée ou vous entraîner. Grâce à l’application Teufel Headphones, la fonction ShareMe vous permet de partager l’audio simultanément sur deux casques sans fil.

Promo Saint-Valentin : Du 11 au 14 février 2021 économisez en achetant l’ensemble de deux écouteurs.

SUPREME ON

Votre partenaire est un amoureux des casques classiques sans fil ? Les SUPREME ON sont alors le produit que vous recherchez ! Confortable, élégant, disponible en six coloris et avec plus de 30 h d’autonomie, il suffit de se connecter à l’application Teufel Headphones et de partager votre musique préférée.

Promo Saint-Valentin : 2 SUPREME ON (noir/noir ou noir/blanc sable) à 249,99 €

SUPREME IN

Les SUPREME IN sont des écouteurs du type Earbuds qui s‘intègrent parfaitement dans l’oreille. Légers, stables et confortables, avec une autonomie généreuse allant jusqu’à 16 heures, ils sont parfaits pour la vie de tous les jours. Et à deux, c’est encore mieux.

Promo Saint-Valentin : 2 SUPREME IN (noir/noir ou noir/blanc sable) à 199,99 €



AIRY SPORTS

Vous partagez une commune passion pour le sport ? Les écouteurs Airy Sports sont un cadeau original et pratique. Puissants, stables et résistants à la sueur, ils vous permettent de partager la même playlist lors des entraînements, pour un regain d’énergie à deux !

Promo Saint-Valentin : 2 AIRY SPORTS (noir/noir ou noir/bleu acier) à 199,99 €