Pour Kaporal, Luis Carvalho “sculpte” le denim recyclé en mode couture

Kaporal dévoile sa cinquième collaboration autour de l’Upcycling du jean, 100% Made in Marseille, avec le créateur portugais Luis Carvalho.

Cette année, c’est au créateur portugais Luis Carvalho que la marque a confié la création d’une collection capsule, sur le thème «déconstruction- reconstruction» en donnant une seconde vie à des chutes de toiles et des jeans usés.

« Nous avons repéré le travail de Luis il y a 3 ans, alors lauréat du prix OpenMyMed orchestré par le Fonds de Dotation Mode Méditerranée, à Marseille, explique Guillaume Ruby, directeur Marque et Communication Kaporal. Son expérience sur le denim et sa précision couture nous a séduit. Il a réussi dans cette collaboration à valoriser l’héritage méditerranéen du jean en le portant dans une modernité « éco couture » en détournant la forme, la fonction et le genre du jean. »

Le denim a été récolté en boutique Kaporal grâce au programme « Kaporal Impact Recycling », lancé depuis 2014, qui permet de collecter de vieux jeans afin de leur donner une seconde vie. Ou bien il provient de chutes de tissus et anciens rouleaux de denim inutilisés, chinés dans les entrepôts de la marque ainsi qu’en puisant des invendus, des défectueux de collections archives.

La matière a aussi été associée à des chutes de tissus et anciens rouleaux de denim inutilisés, chinés dans les entrepôts de la marque ainsi qu’en puisant des invendus, des défectueux de collections archives.La collection composée de onze pièces uniques aux lignes droites et oversize, joue avec différentes nuances de bleu. Chaque pièce ( entre 129 € et 349 €) a été conçue et confectionnée de manière artisanale par les ateliers marseillais 13 A’TIPIK.

Depuis 2014, près de 40 tonnes de vieux jeans ont été ainsi réutilisés dans des opérations diverses de reconfection mais aussi de réinvention de la matière et de son usage. Grâce à son partenaire le Relais, c’est un isolant thermique et phonique pour habitation qui a été aussi produit depuis 3 ans. Ces actions viennent compléter un dispositif plus large d’éco conception des collections qui représente 35% des volumes produits en denim et prêt-

à-porter en 2021. Dans son programme Kaporal Impact, qui représente 35% de sa collection totale, la marque propose de réduire son impact environnemental dans la confection de ses vêtements en veillant à utiliser plus de matières naturelles ou recyclées, en minimisant sa consommation d’eau, d’énergie et en limitant les micro-déchets plastiques.