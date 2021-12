Pour 2022, Timberland conjugue ses looks iconiques au futur

Pour le printemps-été 2022, Timberland poursuit sa quête d’éco-innovation pour inspirer et équiper les nouvelles générations afin de conquérir les grands espaces et continuer à faire avancer le monde. La marque parvient à combiner avec brio son puissant héritage aux dernières innovations, et présente son iconique chaussure bateau dotée de la semelle bio-sourcée GreenStride, point d’orgue de la collection. Toujours dans l’objectif de proposer des produits avec un impact environnemental positif d’ici 2030, Timberland présente la TimberLoop Trekker, une chaussure de marche urbaine conçue pour être désassemblée en fin de vie, afin que les différents éléments qui la constituent puissent être réutilisés ou recyclés. Cette saison également, Timberland présente la nouvelle capsule Earthkeepers by Raeburn, une collection en constante évolution qui allie design responsable, innovation et une approche créative qui se nourrit de l’histoire de la marque.