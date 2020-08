Porsche Taycan : on a essayé la voiture la plus innovante au monde

Ce n’est pas nous qui l’affirmons, ce sont les scientifiques : la Taycan est la voiture la plus innovante au monde. Avec au total 27 nouveaux développements, dont 13 premières mondiales, le Center of Automotive Management (CAM) a couronné les innovations de la Porsche électrique, dont son architecture 800 volts, une transmission à deux vitesses sur l’essieu arrière, une puissance de récupération élevée jusqu’à 265 kW.

Le Center of Automotive Management (CAM) est un institut scientifique indépendant qui a évalué environ 250 véhicules de production pour 2019/20. “Ce prix est une fantastique confirmation de la force d’innovation de notre entreprise et de l’esprit pionnier que l’on retrouve chez Porsche », a estimé Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. Nous sommes ravis que notre première voiture de sport entièrement électrique ait atteint si rapidement une place sur la plus haute marche du podium. C’est une formidable confirmation de la force d’innovation de notre entreprise et de l’esprit pionnier qui règne chez Porsche ». «Nous avons développé une nouvelle voiture avec une nouvelle équipe et avons construit une toute nouvelle usine neutre en carbone. Des innovations techniques comme notre architecture 800 volts, reconnue ici, permettent des temps de charge courts. La transmission à deux vitesses sur l’essieu arrière garantit une expérience de conduite unique. Le carnet de commandes et les commentaires des clients sont très positifs. »

Une fois derrière le volant, l’émotion est intense, les sensations fortes. Il faut dire que lz premier véhicule de sport 100% électrique à intégrer tout l’ADN de Porsche possède aussi un centre de gravité plus bas que celui de la 911. L’équilibre du bolide est quasi parfait avec 49% à l’avant et 51% à l’arrière. De quoi dévorer l’asphalte sans contrainte aucune, avec la sensation des G que l’on encaisse qui pèse sur le pilote. A cela s’ajoutent une architecture 800 V bluffante de puissance et de réactivité débridée, et une boîte de vitesse 2 rapports uniques et deux moteurs synchrones.

Côté autonomie, là aussi, la, promesse (tenue) est bluffante : la recharge rapide 270 kW permet de passer de -5% à 80% en 22,5 minutes, soit 100 km d’autonomie récupérés en 5 minutes.