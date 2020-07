Polk MagniFi 2, un bon son Dolby Atmos

Les barres de son sont de petites sournoises. La ruse est leur raison d’être. Quand elles font leur travail correctement, non seulement elles vous font croire que votre téléviseur est beaucoup plus fort qu’il ne l’est vraiment, que le son vient de tout autour de vous.

La nouvelle MagniFi 2 de Polk (499 €) pourrait être la plus sournoise du lot. Pourquoi ? Son mode audio 3D crée des canaux hauts virtuels pour faire croire à vos oreilles qu’il y a des bruits venant d’en haut, tandis qu’un caisson sans fil se charge des grondements. Si vous avez un penchant pour les films d’art et d’essai, sa fonction de réglage vocal vous permet d’augmenter le niveau des dialogues. En plus, elle prend également en charge la 4K HDR et Chromecast Audio.