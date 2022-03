Polk Audio présente sa barre de son ultracompacte MagniFi Mini AX

Un petit bijou doté d’un son surround Dolby Atmos et DTS:X…

Polk Audio dévoile son tout dernier système de barre de son, la MagniFi Mini AX ultra-compacte qui propose aux passionnés de musique et de cinéma une lecture audio immersive avec le Dolby Atmos et le DTS:X intégrés, optimisés par la technologie SDA brevetée de Polk. Les utilisateurs auront également accès à des millions de morceaux, de podcasts et plus encore grâce au streaming Wi-Fi de haute qualité via Apple AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, ainsi qu’à la convivialité de la connectivité Bluetooth. La MagniFi Mini AX se connecte à n’importe quel téléviseur et est équipée d’un puissant caisson de basses sans fil, offrant les basses riches et profondes et l’impact dramatique qu’exigent les dernières superproductions en streaming.

Cette barre de son MagniFi Mini AX tire parti de 50 ans de savoir-faire Polk en matière de haut-parleurs pour délivrer une superbe qualité audio dans un design épuré de 37 cm de large. Équipée d’un réseau avancé de 5 haut-parleurs et d’un caisson de basses sans fil, adaptée pour améliorer le son de n’importe quel téléviseur, cette barre de son compacte et puissante offre des basses profondes, des aigus détaillés et une scène sonore 3D étendue rivalisant avec des barres de son beaucoup plus grandes.

“Avec MagniFi Mini AX, nous avons entrepris de créer la barre de son Dolby Atmos ultra-compacte la plus performante au monde “, a déclaré Frank Sterns, président de Polk Audio. “En intégrant les capacités surround immersives de Dolby Atmos et DTS:X, puis en les optimisant avec la technologie SDA brevetée de Polk, nous avons créé un produit qui est non seulement aussi enveloppant qu’une barre de son trois fois plus grande, mais avec un niveau de précision de la scène sonore inégalé dans sa catégorie.” a ajouté M. Sterns.

Dolby Atmos

La MagniFi Mini AX utilise le son surround certifié Dolby Atmos et DTS:X pour créer une expérience d’écoute réaliste et cinématographique dans n’importe quelle pièce. Les ingénieurs de Polk ont encore amélioré l’expérience surround en intégrant leur technologie brevetée SDA de quatrième génération pour créer une scène sonore encore plus large et plus précise que celle fournie par Dolby Atmos ou DTS:X seuls. De plus, pour vous immerger dans les bandes sonores standard et la musique stéréo, ils ont inclus le mode audio 3D qui mixe l’audio en un son surround virtuel à 360 degrés, y compris les canaux de hauteur virtuelle.

En plus d’être une solution idéale pour les films, la télévision et le gaming, les utilisateurs de la MagniFi Mini AX pourront profiter d’un streaming musical de meilleure qualité depuis leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur via le Wi-Fi avec Apple AirPlay 2, Google Chromecast et Spotify Connect. La MagniFi Mini AX se connecte également facilement aux appareils mobiles via Bluetooth.On apprécie la configuration à un seul câble, compatible avec n’importe quel téléviseur via HDMI eARC/ARC (câble HDMI inclus), optique ou AUX-in. Un écran OLED pratique rend les réglages faciles à comprendre et disparaît lorsqu’il n’est pas utilisé. La MagniFi Mini AX est livrée avec une télécommande, et fonctionne avec la plupart des télécommandes de téléviseur dès la sortie de la boîte, et est Roku TV Ready pour une configuration et un contrôle encore plus faciles..

Polk Audio MagniFi Mini AX, 479 €, www.PolkAudio.com