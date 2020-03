Polaroid Now, appareil photo instantané rétro conçu pour l’avenir

Polaroid lance un nouvel appareil photo instantané audacieux, le Polaroid Now. Conçu pour faire avancer la marque en s’inspirant du passé, il arbore une finition rétro infusée d’arc-en-ciel qui rappelle les années 70. La gamme Now, contrairement à ses prédécesseurs, dispose d’un système d’objectif autofocus nouvellement développé qui bascule automatiquement entre les formats distance et portrait, une batterie plus durable capable de filmer 15 paquets de film, un flash plus précis et un design raffiné. Il ne reste plus qu’à pouvoir sortir pour s’en servir…