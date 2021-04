Polaroid Go, le plus petit appareil photo instantané au monde

Le style Polaroid blanc classique avec des rayures arc-en-ciel est immédiatement reconnaissable dans le petit nouveaude la société, le Polaroid Go (119,99 €.). Ce mini appareil photo utilise le film Polaroid classique (mais en plus petit). Il mesure seulement 10,5 cm de long, 8,4 cm de large et 6,1 cm de hau : idéal pour les voyages (vous savez, les voyages ?), avec un retardateur, une batterie plus longue durée, un flash dynamique, une double exposition et des accessoires de voyage.

Ce Go a été fabriqué «comme un Tetris tridimensionnel, pour offrir la plus petite taille possible», a expliqué Ignacio Germade, directeur de la conception de Polaroid. Comment le film se retrouve-t-il dans cette petite boîte ? Polaroid a également développé un nouveau film (19,99 €), de sorte que chaque photo ne mesure que près de la moitié de la taille d’une photo instantanée ordinaire.

Le Polaroid Go sera disponible en prévente le 20 avril et à la vente dès le 27 avril sur polaroid.com/go.