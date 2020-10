Polar Vantage V2, multisport légèreet haut de gamme

Polar dévoile sa nouvelle montre multisport légère et haut de gamme: Polar Vantage V2 tout-en-un.

Avec l’aide du pilote automobile professionnel de renommée mondiale Valtteri Bottaset de la triathlète de distance olympique Cassandre Beaugrand pour tester son nouveau produit-phare. Polar a demandé à Valtteri Bottas de tester sa montre en conditions réelles. Avec l’intensité de la saison et la répétition des courses automobiles, il semblait primordial de donner à Valtteri un outil permettant d’optimiser son entrainement et sa récupération.

Polar a également permis à Cassandre Beaugrand, Triathlète pro distance Olympique, de tester la nouvelle Polar Vantage V2 en avant-première : «En tant que triathlète, le défi ultime est d’équilibrer les différentes phases d’entraînement et optimiser la récupération. Avec jusqu’à trois séances d’entraînement par jour, la récupération est un paramètre primordial à connaitre pour m’assurer d’être prête lorsque les entraînements deviennent intenses. La Polar VantageV2 m’aide à comprendre pleinement la charge de chaque entraînement et me permet d’analyser comment mon corps récupère entre les séances. Se connaître est essentiel pour progresser jour après jour.»«La Polar Vantage V2, c’est la synthèse parfaite entre science et design. Et nous sommes extrêmement fiers d’annoncer son lancement aujourd’hui, aboutissement de tous les efforts

La Polar Vantage V2 est disponible sur polar.com au prix de 499,90 € en noir, vert et gris-citron vert, et pour 549,90 € équipée du Capteur de fréquence cardiaque H10.