Polar lance sa nouvelle montre GPS, la Polar GRIT X

Vivement que l’on puisse vraiment sortir à nouveau… Cette nouvelle Polar GRIT X est un montre multisports outdoor dotée d’un design léger, d’une autonomie prolongée et de nouvelles fonctionnalités telles que Hills Splitter, les prévisions météorologiques et le guidage itinéraire. « Polar a créé le premier appareil de fitness portable au monde il y a 40 ans, explique Tomi Saario, PDG de Polar Electro. En tant que véritables pionniers, nous avons été cités par plus de publications scientifiques que quiconque dans l’industrie – la précision, la crédibilité et la convivialité sont au cœur de tout ce que nous faisons. Avec Grit X, nous sommes si fiers de réunir des décennies d’expertise et de perspicacité, devenant ainsi le compagnon ultime pour les fans de fitness et d’aventures outdoor ».

Cette Polar Grit X répond aux standards de qualité militaire américaine (MIL-STD-810G). Elle est conçue pour supporter les conditions les plus difficiles. Pesant seulement 64 grammes, elle bénéficie d’un incroyable rapport poids/batterie, offrant jusqu’à 40 heures d’entrainement continu avec toutes les fonctionnalités entièrement activées, et même jusqu’à 100 heures grâce à plusieurs options d’économie d’énergie, parfait pour les aventures prolongées ou les événements ultra. Comptez jusqu’à 40h d’autonomie en entrainement continu avec toutes les fonctionnalités activées.

La Polar Grit X est dotée d’une nouvelle fonction Hills Splitter qui détecte les segments en montée et en descente, et fournit des rapports détaillés.

Outre un étalonnage correct de l’intensité, l’hydratation et la consistance nutritionnelle sont essentielles pour rendre même les séances les plus rudes aussi agréables et productives que possible. L’assistance de ravitaillement intelligent FuelWise est le compagnon idéal, offrant des rappels automatiques et personnalisés de nutrition et de ravitaillement en eau, nécessaire pour maintenir une énergie et une hydratation adéquates, même pendant les séances les plus longues.

La Polar Grit X dispose d’un nouvel assistant ravitaillement FuelWise.

Parmi les autres nouveautés de la Polar Grit X, on note aussi l’intégration de Komoot pour l’import des itinéraires et le guidage pas à pas, ainsi que les prévisions météorologiques actuelles et à 2 jours pour une planification plus facile et des mises à jour constantes à mesure que les conditions évoluent. En plus de la fonction Hills Splitter, la Polar Grit X intègre Komoot pour l’importation d’itinéraires et le guidage pas à pas.

Polar Grit X est disponible sur www.polar.com/grit-x, pour 429,90 € en noir et vert en taille M/L et blanc en taille S/M. Des bracelets accessoires en silicone noir, blanc et vert sont disponibles pour 29,90 €. Des bracelets textiles accessoires Green Tundra, Red Paracord et Blue Paracord sont disponibles pour 39,90 € et le bracelet accessoire en cuir est disponible pour 49,90 €.