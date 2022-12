Pokemon : la fin de l’histoire pour Sacha et Pikachu ?

Le groupe The Pokémon Company a annoncé une nouvelle série animée Pokémon qui suivra un arc narratif et des personnages encore jamais vus, dont deux protagonistes, Liko et Roy dans la version japonaise, débutant leurs aventures dans le monde des Pokémon.

La nouvelle série débutera dans plusieurs pays en 2023, et mettra en vedette les premiers partenaires Pokémon de la région de Paldea, Poussacha, Chochodile et Coiffeton, des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet ainsi que le Pokémon légendaire Rayquaza sous sa forme chromatique. Les fans auront le plaisir de percer les mystères du monde des Pokémon, entre incroyables combats de Dresseurs et rencontres amusantes de Pokémon.

La nouvelle série sortira après la saison actuelle du dessin animé Pokémon, La série : Pokémon, les voyages ultimes, dans laquelle Sacha Ketchum remporte le Tournoi des Huit Maîtres du Couronnement Mondial.

Après la victoire historique qui a sacré Sacha meilleur Dresseur du monde des Pokémon, marquant l’apogée de 25 saisons d’aventures, les fans peuvent célébrer tout son parcours avec une collection d’épisodes spéciaux qui viendront conclure La série : Pokémon, les voyages ultimes. Nous retrouverons dans ces épisodes les Pokémon et personnages adorés des fans, dont Ondine et Pierre, et ils donneront un aperçu de ce que l’avenir réserve au meilleur Dresseur du monde dans ce dernier chapitre des aventures de Sacha et Pikachu.

Ces prochains épisodes spéciaux célèbrent l’exploit monumental de Sacha et constituent les remerciements de Pokémon à tous les fans qui l’ont accompagné tout au long de ses aventures aux côtés de Pikachu, son partenaire Pokémon.

A noter que de nouveaux épisodes de La série : Pokémon, les voyages ultimes sont diffusés chaque mercredi à 11h30 sur Gulli.