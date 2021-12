POCO M4 Pro 5G, la star du milieu de gamme

Le POCO M4 Pro 5G est un petit monstre de divertissement de milieu de gamme pour tous les jeunes passionnés de gaming et de tech.

Cette fois-ci, le POCO M4 Pro 5G fait un clin d’œil nostalgique à la signature de POCO avec son design immersif. Pour un maximum de confort, le smartphone arbore un design léger de 195 g, une épaisseur de 8,75 mm et un capteur d’empreintes digitales latéral redessiné – le tout dans trois coloris élégants : jaune POCO, noir Intense et bleu Glacier.

Le POCO M4 Pro 5G est aussi le premier téléphone de la série M à avoir un aussi grand capteur photo de 50 MP et un appareil photo ultra grand-angle de 8 MP. Associé à une série de fonctions créatives telles que le mode nuit, le kaléidoscope, le ralenti et le time-lapse, il permet d’améliorer n’importe quelle vidéo ou photo avec des images plus claires et des paysages à couper le souffle. Même les selfies sont améliorés grâce aux selfies panoramiques capturés à l’aide de la caméra frontale de 16 MP. Enfin, les filtres proposés dans l’application permettent d’ajouter une touche finale aux clips et photos.

Le POCO est un concentré de divertissement, capable de lire toutes les vidéos préférées des utilisateurs en toute fluidité grâce au puissant processeur MediaTek Dimensity 810 gravé en 6 nm, un choix intelligent qui n’est pas pour autant onéreux. Pour les jeunes attirés par les appareils tendance et avant-gardistes, le POCO M4 Pro 5G est un smartphone taillé pour le streaming vidéo et le jeu qui améliore l’expérience de divertissement grâce à un écran au taux de rafraîchissement de 90 Hz et à la charge rapide 33 W pro, alimentant le téléphone tout au long de la journée.

« La série M est indéniablement le téléphone de prédilection pour les jeunes qui cherchent à tirer le meilleur de leur téléphone, et nous avons dépassé leurs attentes avec le dernier POCO M4 Pro 5G », déclare Kevin Qiu, directeur de POCO Global. « Le POCO M4 Pro 5G vient compléter la série M, qui assure une performance plus élevée et une charge rapide 33 W pro, ce qui fait de ce modèle le meilleur produit pour le divertissement que nous avons lancé dans cette gamme. »

Le POCO M4 Pro 5G est l’aboutissement d’une technologie de nouvelle génération développée pour offrir la meilleure expérience de visionnage de vidéos et de gaming de sa catégorie, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Le Mediatek Dimensity 810 est un processeur octa-core leader de sa catégorie qui va encore plus loin que son prédécesseur avec des performances et une efficacité inégalées. Disposant d’une finesse de gravure de 6 nm, le POCO M4 Pro 5G est économe en énergie : la batterie dure plus longtemps même lorsqu’elle alimente deux cœurs Cortex-A76 à 2,4 GHz, six cœurs d’efficacité ARM Cortex-A55 à 2,0 GHz et une carte graphique nouvelle génération ARM Mali-G57 MC2 à 1 068 MHz. Ainsi, le POCO M4 Pro 5G offre des images de qualité supérieure qui amélioreront n’importe quel jeu ou vidéo.

Le smartphone présente toutes les caractéristiques d’un appareil haut de gamme, dont une connectivité à toute épreuve avec un modem 5G intégré* et la prise en charge d’une double SIM 5G, ainsi que la technologie UFS 2.2 pour des vitesses d’écriture séquentielle plus rapides et des capacités multitâches futuristes.

Le POCO M4 Pro 5G est le premier smartphone de la série M à être doté de la technologie de charge rapide 33W Pro : alimentée par un chargeur intégré de 33W, sa puissante batterie de 5000 mAh se charge à 100% en seulement 59 minutes**, soit près de la moitié du temps par rapport à la génération précédente. Avec une charge de seulement 10 minutes, les utilisateurs peuvent ainsi profiter de 2 heures*** de streaming vidéo.

Pour une expérience de divertissement optimale, le POCO M4 Pro 5G intègre une multitude de fonctionnalités. Avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et d’un écran DynamicSwitch DotDisplay de 90 Hz, ainsi qu’une large gamme de couleurs prenant en charge la norme DCI-P3, la résolution FHD+, ce smartphone dépasse toutes les attentes en termes de fluidité, avec un affichage ultra détaillé et limpide. Le POCO M4 Pro 5G est également intelligent, car sa fréquence de rafraîchissement dynamique s’adapte en fonction de votre utilisation, ce qui prolonge l’autonomie de la batterie. Les vidéos sont lues à 60fps, les films à 25fps, tandis que les jeux peuvent fonctionner à 60fps ou 90fps. Associez l’écran à des doubles haut-parleurs et le POCO M4 Pro 5G se transforme véritable home cinéma portatif, vous offrant ainsi une toute nouvelle expérience immersive. Le moteur linéaire de l’axe X de POCO permet une réponse tactile haptique qui vibre en réaction aux actions du jeu.

POCO M4 Pro 5G 4 Go + 64 Go : 229,90 € uniquement sur po.co

POCO M4 Pro 5G 6GB+128GB : 269,90€ uniquement sur po.co