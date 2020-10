Plongez-vous dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Le plus grand jeu Crash de tous les temps propose aux fans des niveaux intenses, des Boss encore plus méchants et un gameplay intensifié !

C’est parti. Crash et Coco Bandicoot, les inoubliables marsupiaux, sont de retour et embarquent les joueurs dans une virée aux proportions cosmiques dans le tout nouveau jeu Crash Bandicoot 4: It’s About Time. La suite tant attendue de la trilogie originale Crash Bandicoot est aujourd’hui disponible dans le monde entier sur PlayStation 4, PlayStation 4 Pro et les consoles Xbox One de Microsoft, y compris la Xbox One X.

Première création originale de la franchise Crash Bandicoot en plus de 10 ans, le plus grand jeu Crash de tous les temps, Crash Bandicoot 4: It’s About Time est à la fois revisité visuellement et fidèle à l’esprit loufoque de la série tout en lui insufflant une nouvelle personnalité. Tout au long de cette aventure, les joueurs découvriront quatre Masques Quantiques, les gardiens de l’espace et du temps, qui devront être réunis afin de restaurer l’ordre dans le multivers.

Les fans peuvent jouer Crash comme Coco plongés dans leurs péripéties, avec un tout nouveau look, afin de sauver le multivers. Ils peuvent même incarner le diabolique Dr Neo Cortex, Dingodile ou Tawna, chacun bénéficiant d’un style de jeu unique.



De nombreuses phases de jeu proposent des perspectives alternatives et une précision chirurgicale que les fans connaissent et aiment, tandis que d’autres soumettront aux joueurs des boss gigantesques, des manèges à haute vitesse et d’intenses courses-poursuites.

Pour résumer : des niveaux intenses, des boss encore plus méchants et plus de gameplay pour les joueurs.

En déambulant dans Crash Bandicoot 4: It’s About Time les joueurs pourront déverrouiller des temporalités alternatives et des cassettes flashbacks, accéder aux zones bonus, mais aussi gagner des gemmes, de nouveaux skins cosmétiques, des gemmes de couleur et plus de Wumpa qu’ils ne pourront jamais en récolter.

Un tout nouveau style de jeu, le mode mode N.Versé offre aux joueurs des perspectives alternatives, des effets sonores, de la musique et sur certains passages une expérience de gameplay totalement transformée. Les fans peuvent également s’essayer aux modes moderne et rétro ou s’affronter jusqu’à quatre joueurs dans une bataille de Bandicoots en mode local ou bien en Passe-La-Manette en mode coopératif. Les joueurs devront alors donner la manette au joueur suivant à la fin de leur tour – parce que le partage est essentiel.