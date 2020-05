PlayStation Plus – Call of Duty: World War II et Star Wars : Battlefront II débarquent en juin

Deux blockbusters seront présents dans le PlayStation Plus pour ce mois de juin. Le premier jeu du mois n’est autre que le mastodonte de chez Activision, Call Of Duty : World War II. Pour accompagner ce jeu, PlayStation vous propose de voyager dans une galaxie lointaine, très lointaine… et de participer à des batailles à coups de blasters et de sabres laser dans le jeu d’Electronic Arts, Star Wars : Battlefront II.

Call Of Duty : World War II

Call of Duty : WWII offre l’expérience ultime de la Seconde Guerre mondiale pour la nouvelle génération avec trois modes de jeu : Campagne, Multijoueur et Zombies.

Embarquez pour une épopée intense à travers l’Europe en rejoignant une compagnie de soldats luttant pour préserver la liberté alors que le monde est sur le point de basculer dans la tyrannie. Formez une équipe avec vos amis en ligne et découvrez une campagne coopérative autonome à l’histoire palpitante.

Star Wars : Battlefront II

Affrontez des vagues d’ennemis grâce au pouvoir de votre sabre laser sur la base Starkiller. Prenez d’assaut la jungle dissimulant la base rebelle sur Yavin 4 et déchaînez la puissance de feu de vos TS-TT. Menez votre escadron de X-wings dans l’espace pour attaquer un destroyer stellaire géant du Premier Ordre. Ou incarnez un nouveau héros STAR WARS, Iden, soldat d’élite des forces spéciales impériales, et découvrez un scénario solo émouvant et prenant qui s’étend sur trente ans.

Ces jeux seront disponibles pour tous les abonnés au PlayStation Plus :

• Call Of Duty : World War II du 26 mai au 6 juillet.

• Star Wars : Battlefront™ II du 2 juin au 6 juillet

