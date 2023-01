PlayStation : des stocks et un nouveau spot pour la PS5

PlayStation célèbre le lancement d’une nouvelle campagne publicitaire, “Live from PS5”, inspirée par certains des meilleurs jeux disponibles sur PlayStation 5.

Lors du CES, PlayStation a annoncé avoir vendu plus de 30 millions de consoles PS5 et que le mois de décembre avait été le plus important jamais enregistré pour les ventes de PS5.

Alors que la nouvelle année démarre avec une augmentation du stock de PS5, PlayStation invite davantage de joueurs à se joindre à la fête. Depuis la sortie de la PS5 il y a tout juste 2 ans, sont sortis des jeux tels que God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et Returnal. Ceux-ci témoignent de la créativité sans limite de nos développeurs et des expériences extraordinaires qu’ils sont capables de créer sur notre plateforme.

En France, n’hésitez pas à vous rendre sur direct.playstation.com pour acheter la console et ses accessoires directement sur le site officiel. Ces produits sont également disponibles en boutiques.

Le nouveau spot publicitaire « Live from PS5 » est également sorti. Grâce aux graphismes 4K haute définition, aux retours haptiques, aux gâchettes adaptatives, à l’audio 3D et aux temps de chargement éclair de la PS5, les développeurs sont capables de créer des mondes plus immersifs que jamais. Ce nouveau spot offre un aperçu des expériences incroyables offertes par l’univers PS5 sous la forme d’une chaîne d’information en direct.

2023 devrait être une année inoubliable pour les joueurs PS5 avec la sortie tant attendue des jeux Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4: Remake, Street Fighter 6 et des extensions de Destiny 2: Lightfall et d’Horizon Forbidden West: Burning Shores. Le 22 février, Sony fêtera le début de la nouvelle génération du jeu en VR avec l’arrivée de PlayStation VR2 et de plus de 30 jeux compatibles, tels qu’Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 et Resident Evil Village, qui sortiront aux alentours de cette même date.