Playseat Trophy-Logitech G Edition, la course à fond

Ce siège robuste améliore le confort et peut résister aux volants à entraînement direct les plus solides.

L’un des principaux innovateurs de l’équipement de course sim grand public a annoncé sa nouvelle collaboration. Le Playseat Trophy-Logitech G Edition (599 $ sur Amazon) a été spécialement conçu pour résister au couple déchirant des volants à entraînement direct et pour garder les joueurs à l’aise pour les sprints rapides et les épopées d’endurance de plusieurs heures.

L’entreprise a rencontré de vrais pilotes de course et des professionnels de l’esport lors de la conception du châssis du cockpit ouvert, fabriqué à partir d’un mélange robuste d’acier et d’aluminium de qualité aérospatiale. La plupart des sièges de course d’entrée de gamme sont dotés de conceptions fermées dans lesquelles vous devez monter et descendre, mais vos jambes ont ici une liberté totale.

Révélée en septembre 2022 et mise en vente ce mois-ci, l’édition Logitech débarque avec un cadre gris foncé, plutôt que le noir habituel vu sur le trophée Playseat régulier. Il obtient également une garniture bleue pour correspondre au logo de la division de jeu Logitech G de la société.

Naturellement, il prend en charge tous les volants de Logitech, du G923 compatible PlayStation au PRO Racing Wheel haut de gamme, et est compatible avec tous les volants à entraînement direct de concurrents, notamment Fanatec et SimSteering. La plaque de pédale intégrée est également renforcée pour une force de freinage maximale, de sorte que vous pouvez claquer sur les ancrages sans déloger votre pédalier.

Le siège lui-même est fabriqué à partir du matériau respirant ActiFit de Playseat, qui devrait vous empêcher de vous transformer en sueur après une séance de course, et est enveloppé de cuir PU. Il est entièrement réglable en hauteur et en portée de pédale, il peut donc être utilisé par les enfants et les adultes, et a une inclinaison avant/arrière pour plus de confort.

Il n’est pas aussi léger et portable que les sièges rabattables de l’entreprise, qui peuvent être rangés dans un placard avec peu d’effort. Mais à 17 kg, il est beaucoup plus transportable qu’une plate-forme de simulation complète. Et beaucoup moins cher, aussi.