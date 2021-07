Playdate, une nouvelle console de jeu portable innovante

Entre la Nintendo Switch de plus en plus merveilleuse et le smartphone qui occupe actuellement votre poche, vous seriez pardonné de penser qu’il n’y a pas besoin d’une autre machine de jeu portable.Jusqu’à ce que vous rencontriez Playdate, une console avec un écran noir et blanc de 2,7 pouces, un D-pad, quelques boutons faciaux, 16 Mo de RAM et, surtout, une petite manivelle rabattable sur le côté qui peut être utilisé comme contrôleur.

En fait, certains jeux seront exclusivement contrôlés par manivelle. Playdate est créé par Panic – des éditeurs de joyaux comme Firewatch et Untitled Goose Game – en collaboration avec Teenage Engineering, et est développé depuis des années (jetez un œil à son parcours sur le compte Twitter officiel de Panic).

Avec Panic, vous n’achetez pas de jeux physiques ou ne les téléchargez pas dans un magasin. Au lieu de cela, deux nouveaux titres seront injectés dans le système chaque semaine pendant quelques mois, donc chaque sortie sera une surprise. Dans une récente mise à jour, Panic a annoncé que les commandes de Playdate commenceraient en juillet, à 179 $ pour l’unité et 24 jeux. Nous savons maintenant que la durée de vie de la batterie sera de huit heures en utilisation, avec une autonomie de 14 jours. Panic a également annoncé son premier accessoire Playdate, une station d’accueil stéréo à 29 $ (photo) et un haut-parleur Bluetooth également livré avec un stylo jaune. Parce que pourquoi pas.