Plancha ou Barbecue ? Les deux cet été !

Selon un sondage Weber/BVA, 74% des Français possèdent un barbecue et 39% une plancha. Si le barbecue reste le loisir préféré des Français en matière de cuisine en extérieur, la plancha est fortement plébiscitée. Mais au lieu d’être en opposition, ces deux-là seraient plutôt complémentaires…

En effet, le barbecue à couvercle est incontournable pour griller, saisir, rôtir… il donne cet arôme fumé inimitable, de belles marques de cuisson… mais permet aussi de réaliser du fumage (à chaud avec des cuissons longues à basse température) et de cuire comme dans un four… la plancha, elle, se révèle être un véritable atout complémentaire pour aller plus loin et diversifier davantage cuisine et cuisson.

Son revêtement offre une cuisson par contact qui permet principalement de « snacker » les aliments délicats (ex : fruits de mer, crevettes, œufs…). La plancha permet aussi d’oser des créations culinaires inédites, notamment avec certains mets délicats qui demandent une cuisson brève et à haute température.

Team barbecue ou team plancha ?

Pour en finir avec ce choix cornélien et continuer de diversifier la cuisine en extérieure sans multiplier les équipements, WEBER la célèbre marque de barbecue à couvercle a créé une nouvelle gamme d’appareils « mixtes ». Ces nouveaux barbecues avec une moitié de surface de cuisson dédiée à la grille barbecue et l’autre moitié intégrant une véritable plancha; réunissent tous les avantages ! Ils permettent d’ailleurs de cuisiner simultanément des menus complets.

Ce concept, déjà testé sur le modèle Spirit II plancha est désormais disponible sur la nouvelle gamme de barbecues à gaz GENESIS II Plancha (Genesis II E-310 plancha et Genesis II E-410 GBS Plancha) en version à 3 ou 4 brûleurs.

Spirit II E-310 Plancha, à partir de 549,00 €

Genesis II E-310 plancha, à partir de 1049,00 €

Jusqu’au 15 juin 2020, 50 € sont remboursés pour tout achat d’un Spirit II E-310 Plancha et 100 € pour un Genesis II E-310 / E-410 Plancha. La promotion est prolongée jusqu’au 15 juillet 2020 pour la gamme Genesis !

Voir modalités sur www.werber.com