Place aux FIFA 21 Global Series

Electronic Arts amène l’esport davantage dans la sphère mainstream avec les FIFA 21 Global Series.

Les fans disposeront de nouvelles manières de regarder cette saison avec des tournois de lancement mettant aux prises des joueurs de football, des célébrités et des superstars FIFA les uns contre les autres sur le terrain, dont le Twitch Rival Preseason Invitational qui se déroulera du 3 au 5 octobre. Les joueurs de FIFA auront encore davantage d’opportunités de s’affronter à travers une nouvelle structure de tournoi avec plus de pays dans le monde éligible à la compétition, dont l’Inde, le second pays le plus peuplé au monde, pour la première fois.

Dès début octobre débuteront des tournois sur invitation de pré-saison, où figureront des influenceurs de premier plan, des joueurs de football et des joueurs professionnels FIFA, en partenariat avec les plus grandes plateformes de streaming vidéo et de contenu du monde du divertissement en ligne.

• Le tournoi Twitch Rivals Preseason Invitational aura lieu du 3 au 5 octobre et diffusera deux jours de divertissement rempli d’action, des surprises et des modes de jeu inédits. Les fans peuvent s’attendre à découvrir leurs influenceurs préférés comme castro_1021, bateson87, ou encore ibai s’affronter en équipes sur FUT ou en solo. Rendez-vous sur twitch.tv/twitchrivals pour assister au tournoi

• Le tournoi YouTube Gaming Creators Cup se tiendra le 8 octobre et proposera, lors d’une journée, un événement inédit directement sur les chaînes des plus grands créateurs, dont StandartSkill, Daithi de NOGLA et Sesegel

• Le tournoi FIFA 21 Global Series : FIFA 21 Challenge se déroulera le 29 octobre et verra des équipes mixtes constituées de joueurs de football et de joueurs professionnels FIFA en compétition les unes contre les autres pour l’obtention du titre suprême

• Le tournoi eLaLiga All Star sera dévoilé le 6 octobre. Les fans sont invités à suivre le compte twitter.com/esportslaliga pour obtenir plus d’informations.

Les EA SPORTS FIFA 21 Global Series en route pour la FIFA eWorld Cup débuteront une nouvelle structure de tournoi en ligne, avec des améliorations au niveau des régions, pour les joueurs et s’adressera à la plus grande audience à date. A partir du mois de novembre, six circuits seront ouverts aux participants vérifiés sur FUT en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie de l’Ouest, Est-Asie et Océanie qui permettront encore davantage d’opportunités aux compétiteurs de s’affronter au sein de plus de 30 tournois afin de devenir le FIFA eWorld Cup Champion. Les régions d’Asie de l’Ouest, d’Est-Asie et d’Océanie des FIFA 21 Global Series s’affronteront uniquement sur la console PlayStation 4.

FIFA 21 sera disponible dans le monde entier à partir du 9 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Les membres EA Play bénéficieront d’un accès anticipé à FIFA 21 dès le 1er octobre. Pour plus de détails, visitez ea.com/ea-play.