Pixelbook Go, enfin le Chromebook pour tous que l’on attendait ?

Google a peut-être finalement enfin sorti le Chromebook pour tous que l’on attendait avec ce Pixelbook Go. A prix sage il se situe fermement dans le milieu de gamme, mais parvient toujours à ressembler à un engin haut de gamme. Sérieusement, essayez de ne pas tomber amoureux de cette magnifique finition mate. Bien sûr, l’apparence n’est pas tout, et ce Pixelbook Go est également assez impressionnant sous le capot. Il pèse moins d’un kilo et mesure environ 13 mm d’épaisseur, ce qui signifie qu’il est pleinement ultra-portable . Il est également capable de fournir jusqu’à 12 heures d’autonomie avec une seule charge (ou 2 heures avec une recharge de 20 minutes), et est alimenté par un processeur Intel Core de 8e génération. On apprécie aussi son écran tactile de 13,3 pouces, tout comme le clavier rétro-éclairé, censé minimiser les perturbations sonores avec ses touches ultra-silencieuses. Pour l’instant, direction Internet ou l’Eurostar pour vous en offrir un.