Pioneer DJ dévoile sa collaboration avec Off-White

Pioneer DJ s’associe avec Off-White et son créateur Virgil Abloh pour décliner les contours de leur collaboration autour d’un contrôleur DJ en série limitée DJ-1000-OW (Disponible mi-juillet chez Selfridges) ainsi qu’une collection capsule ‘SOUND ENGINEERING’ composée de T-shirts, de hoodies, d’une veste ainsi que d’accessoires.

“Comme avec les CDJ et DJM transparents que j’avais conçus précédemment avec Pioneer DJ, je voulais profiter de cette occasion pour réunir technologie et interaction humaine”, explique Virgil Abloh. “Et cette fois, nous sommes allés encore plus loin avec ‘SOUND ENGINEERING’, en utilisant ce mode d’expression, qui unit tant d’entre nous, en y ajoutant un élément de mode. La musique et la mode, selon moi, sont des forces intenses qui ont le pouvoir unique de rassembler les gens tout en permettant à chacun de s’exprimer.”

La collection capsule Pioneer DJ c/o Off-White se compose de vêtements (des t-shirts, des hoodies et une veste coach) et d’accessoires, dont deux sacs banane, affichant le logo ‘SOUND ENGINEERING’. Les motifs sérigraphiés à l’encre verte fluorescente s’inspirent des dessins techniques et des plans de la structure interne du contrôleur DJ. La collection est réalisée en toile de coton et la veste se distingue également par un traitement particulier qui lui confère un aspect plus vintage et raffiné.

Le contrôleur DDJ-1000-OW, en série limitée, se distingue par un design collaboratif exclusif : des couleurs asymétriques orange fluorescent et blanc mat, associées au slogan imprimé, confèrent un look unique à ce contrôleur qui combine performances optimales et excellente portabilité. La disposition des commandes s’inspire de la régie DJ CDJ-2000NXS2 et DJM-900NXS2, unanimement considérée par les DJ pros comme la référence en matière de clubbing.

Plus techniquement, le DDJ-1000-OW est un contrôleur DJ à 4 voies doté d’une configuration pro. Ses écrans couleur LCD (On-Jog Display) affichent BPM, points de boucles et positions de lecture pour permettre au DJ le contrôle parfait de son mix et de gagner en créativité gràce aux nombreux effets intégrés.

Le contrôleur Pioneer DJ DDJ-1000-OW sera disponible à la vente en édition limitée chez Selfridges au prix de 1 799 € à partir de la mi-juillet 2021. Cette collection capsule sera disponible en exclusivité sur Off-White online, Farfetch.com et dans certaines boutiques de la marque Off-White à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur pioneerdj.com.