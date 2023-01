Pico, Wave et Calvin Harris s’associent pour un concert en réalité virtuelle

Le spécialiste des casques VR Poco fait l’événement la semaine prochaine avec Wave et Calvin Harris.

Les amateurs de concerts pourront bientôt faire leur rave dans le confort de leur salon. Le créateur d’expériences virtuelles Wave se prépare à lancer une série de spectacles de stade 3D sur la gamme de casques du fabricant de matériel VR Pico, qui débutera le 13 janvier avec une performance exclusive du DJ de danse Calvin Harris.

L’expérience Calvin Harris sera une fête métaverse qui couvrira le catalogue arrière du producteur multi-platine, avec des visuels immersifs inspirés par la nature et l’homme lui-même se produisant en direct en tant qu’avatar virtuel. Les fans avec un casque Pico VR, y compris le Pico 4 le plus récemment lancé, pourront se joindre virtuellement avec leurs propres avatars à l’aide de l’application Pico Video, disponible via la boutique Pico. Bien que, comme pour un vrai concert, l’espace sera limité, Wave encourage donc les gens à confirmer leur présence avant le coup d’envoi.

Les propriétaires de casques européens et asiatiques pourront participer à l’acte – pratiquement partout où Pico vend officiellement son matériel – et auront un accès exclusif à la première mondiale, ainsi qu’à une version rediffusée étendue du concert. L’intégralité de l’émission sera également rediffusée en direct sur Tiktok Live, pour tous ceux qui veulent danser mais qui ne disposent pas du matériel VR approprié.

Wave a précédemment produit The Weeknd Experience en 2020, qui a également été diffusé sur TikTok Live. La nature interactive de chaque concert associe capture de mouvement en temps réel et graphismes de jeu, les fans pouvant affecter les visuels au milieu de la chanson. Parmi les autres artistes de renom qui ont utilisé la technologie, citons John Legend, Dillon Francis, Pentakill, Alison Wonderland et Imogen Heap.

L’expérience Calvin Harris sera mise en ligne le 13 janvier à 20h00 GMT.