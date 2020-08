Philips TV remporte deux nouveaux Prix EISA pour se téléviseurs Oled

Le téléviseur OLED805 55 pouces remporte le Prix « EISA Best Buy OLED TV 2020-2021», et le téléviseur OLED+935 65 pouce le Prix EISA «Home Theatre TV of the Year 2020-2021». TP Vision -Philips TV rayonne dans l’univers de l’OLED depuis les débuts de cette technologie, souvent associée au puissant processeur P5 et à sa technologie exclusive Ambilight, conçus par la marque, pour des résultats tout simplement époustouflants.

Les téléviseurs OLED de Philips ont constamment établi de nouvelles normes de qualité d’image et de son sur le marché des téléviseurs haut de gamme, remportant de nombreux prix au fil des années, dont les prestigieux Prix EISA. Suite à l’annonce des gagnants EISA 2020, la société peut désormais se targuer d’avoir été distinguée quatre fois de suite dans la catégorie « Best Buy OLED TV », ce qui est un record, et dans la catégorie « Home Theatre TV », pour un résultat très impressionnant de trois distinctions d’affilée.

Représentant la plus grande collaboration entre experts de la tech et de l’électronique grand public, issus de 29 pays et de 55 grands magazines spécialisés, l’EISA (Expert Imaging & Sound Association) sélectionne depuis près de 40 ans les meilleures innovations et des produits à la pointe de la technologie, pour ses très influents Prix EISA.

Lors de la phase de sélection du téléviseur 55OLED805 pour le « Best Buy OLED TV » 2020-2021, les juges de l’EISA ont déclaré : « Synonyme à la fois d’évolution et de révolution, le nouveau téléviseur OLED de la série 800 de Philips intègre les fonctionnalités Android smart et la compatibilité universelle HDR de la précédente génération, tout en offrant une belle amélioration en terme de traitement d’image. Il en résulte un écran HDR 4K repoussant les limites de l’image et tirant le meilleur parti des sources DVD et numériques, grâce aux avancées obtenues avec la nouvelle fonctionnalité IA intégrée au processeur P5 développé par la société, qui améliorent la netteté, l’éclat des couleurs et la précision des mouvements. C’est un excellent téléviseur à un prix très attractif. »

Lors de la remise du Prix « Home Theatre TV of the Year 2021 » pour le modèle 65OLED+935, les juges de l’EISA ont déclaré : « Un son d’une qualité supérieure et une image impeccable font de ce téléviseur 4K OLED de Philips un modèle unique, le meilleur de la gamme. La qualité audio est assurée grâce à un système de haut-parleurs 3.1.2 intégré et innovant, conçu en partenariat avec le spécialiste de l’audio Bowers & Wilkins. Le système Ambilight quatre côtés ajoute un autre niveau d’immersion à ce téléviseur Home Cinéma déjà tout à fait captivant ».

Le modèle 55OLED805 est maintenant en vente sur les principaux marchés européens. L’OLED+935 sera officiellement lancé le 1er septembre.