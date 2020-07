Philips TV & Audio quitte l’IFA de Berlin et passe au virtuel

TP Vision vient d’annoncer son retrait de l’IFA 2020, le rendez-vous high tech incontournable du mois de septembre. A la place, pour annoncer ses nouveaux produits, la marque organise une série d’événements online.

« L’IFA de Berlin a toujours été un événement majeur pour TP Vision. Toutefois, les risques sanitaires potentiels que la situation pandémique fait peser sur les visiteurs, l’équipe Philips TV & Audio et les partenaires n’ont pas laissé d’autre choix que de réfléchir à une solution alternative », explique la marque. Pour 2020, TP Vision remplacera son importante présence habituelle à l’IFA de Berlin par une série d’événements en ligne aussi passionnants qu’instructifs pour les médias et les partenaires commerciaux européens, qui se dérouleront du 1er au 10 septembre 2020. »

Ces rencontres virtuelles de Philips TV & Audio débuteront dès le 1er septembre à 12h00 (CET) par une conférence de presse internationale animée par Kostas Vouzas, CEO de Philips TV & Audio chez TP Vision, pour revenir sur les récents faits marquants de l’entreprise, annoncer le lancement des nouveaux produits phares et présenter en détails les futurs projets de l’entreprise. Suivront des sessions de workshops. « Même si nous regrettons infiniment de ne pas pouvoir participer à cette édition de l’IFA 2020, je suis extrêmement fier du travail réalisé par notre équipe Philips TV & Audio qui a fait preuve de créativité et d’ingéniosité pour mettre en place des événements engageants, commente Kostas Vouzas, CEO de Philips TV & Audio chez TP Vision. Ce nouveau format permettra de créer une nouvelle histoire autour du salon. Nous sommes enthousiastes à l’idée de partager ces nouveaux rendez-vous avec des journalistes internationaux et nos partenaires commerciaux. Je suis certain que chacun saura apprécier ces moments qui allieront informations et convivialité ».