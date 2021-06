Philips SpeechLive : la reconnaissance vocale directe dans les applications tierces

Speech Processing Solutions, le numéro un mondial de la dictée professionnelle, a annoncé la toute dernière innovation de sa solution de dictée et de transcription en ligne, Philips SpeechLive : Grâce à la nouvelle application de bureau pour Windows, on peut désormais dicter directement dans l’application de son choix, telles que Microsoft Word ou Outlook.

Cette nouvelle application SpeechLive offre une reconnaissance vocale plus conviviale et pratique qui permet à l’utilisateur de gagner encore plus de temps et d’éviter les erreurs susceptibles de se produire quand on copie et colle des extraits de texte à partir d’une autre fenêtre.

Philips SpeechLive dispose également d’une version mobile pour smartphone qui permet aux utilisateurs d’être productifs partout. L’application vient s’ajouter à la large gamme de logiciels de Philips, permettant ainsi de transcrire la voix en texte partout et à tout moment.

www.speechlive.com