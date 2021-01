Philips Sonicare 9900 Prestige, une IA pour prendre soin de vos dents

Le brossage des dents devrait être une seconde nature après l’avoir fait tout au long de nos vies, mais la Philips Sonicare 9900 Prestige est là pour le faire mieux. Comment ? Propulsée par l’intelligence artificielle, elle fournit des conseils en temps réel en prenant des données 100 fois par seconde pour vous assurer que vous le faites correctement et que vous ne faites pas d’erreurs courantes, comme d’appliquer trop de pression. Elle utilise plusieurs capteurs et ajuste le mode pour garantir le meilleur nettoyage des dents et des gencives.

L’application Sonicare mesurera également le mouvement, la position, la durée et la fréquence du brossage et vous pouvez générer un rapport en appuyant simplement sur un bouton si vous souhaitez montrer une preuve à votre dentiste. Avec la synchronisation automatique à bord, vous n’avez pas non plus à vous soucier d’emporter votre téléphone dans la salle de bain. Aucune info sur le prix ou la disponibilité pour l’instant.