Philips PH805 à réduction de bruit active, le casque pour télétravailler

Alors que la période de télétravail se prolonge jusqu’à l’été, certains sont à la recherche du parfait accessoire qui leur permettra de continuer à travailler dans des conditions optimales. Le casque PH805 à réduction de bruit active est une solution efficace pour retrouver le calme et l’isolement, et pouvoir se concentrer même au sein d’espaces de travail improvisés.

Depuis déjà plusieurs semaines, les Français se sont habitués au télétravail. Et avec lui, de nouvelles contraintes sonores ont vu le jour dans notre quotidien professionnel, du fait de la cohabitation avec ses proches, ses enfants ou d’une proximité constante avec ses voisins… Pour retrouver son cocon, et enfin jongler dans le calme entre conf-call, production de contenus ou rédactions d’emails… sans devoir réaménager son appartement, il suffit d’opter pour le casque PH805 ! L’effet est garanti grâce à son système de réduction de bruit active, le casque PH805 offre un environnement de travail agréable, propice à la concentration et à la production, même depuis la maison.

Sans fil et ultraconfortable, ce casque au design épuré dispose d’une connectivité Bluetooth et propose l’assistance vocale pour faciliter son utilisation au quotidien. Grâce à l’efficacité de son système de réduction du bruit, le PH805 permet une isolation totale et crée une bulle autour de l’utilisateur qui se retrouve protégé des sons extérieurs. A cela s’ajoutent des performances audio exceptionnelles, un grand confort et une praticité idéale grâce à l’absence de fil, le tout à un prix abordable.

Philips PH805, 179,99 €