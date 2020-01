Philips OLED805 et OLED855 : que l’Ambilight soit

Philips présente ses gammes 2020, avec deux nouvelles télévisions OLED. Disponibles en tailles 55 pouces et 65 pouces, ces téléviseurs ne se différencient que par leurs supports. Le premier comporte un support chanfreiné en chrome foncé, tandis que le 855 est central et incliné. Voilà. Mais en termes de fonctionnalités, ces deux téléviseurs sont identiques, ce qui signifie qu’ils intègrent tous deux le processeur P5 de 4e génération assisté par AI, la prise en charge Ambilight à trois côtés, Dolby Vision et Dolby Atmos, HRD10 + et un système d’exploitation Android 9 avec Google Assistant intégré et la compatibilité avec Alexa.

La chose la plus intéressante ici est certainement l’apprentissage automatique : en analysant une base de données de millions de clips, les 805 et 855 OLED peuvent modifier votre image à la volée. Nous attendons encore due connaître leur prix.