Philips muscle son jeu avec son OLED + 936 haut-de-gamme

Fidèle à ses habitudes, Philips a profité de la fin de l’été pour présenter un duo de nouveaux téléviseurs OLED +, avec les OLED + 936 de 48, 55 et 65 pouces (remplaçant le 935) avec son tout nouveau haut-de-gamme – le 65 pouces OLED + 986 .

Tous deux sont dotés de la technologie Ambilight familière sur tous les côtés ainsi que de divers matériaux chic, notamment de l’acier, du tissu Kvadrat sur le dessus et du cuir Muirhead. Les grilles des haut-parleurs sont maintenant faites dans un nouveau matériau en micro-maille. Ces nouveaux téléviseurs sont dotés des derniers panneaux offrant une augmentation de 20 % de la luminosité maximale et disposent de la 5e génération du processeur d’image P5 de Philips. Comme nous l’attendons des téléviseurs Philips haut-de-gamme, ils offrent le meilleur de l’audio Bowers & Wilkins, avec un tweeter placé au-dessus de la barre de son intégrée (appelée technologie «Tweeter-on-Top») pour augmenter la clarté. Le 986 comprend même trois cônes de haut-parleurs Continuum sur mesure de 100 mm pour les médiums et les graves de Bowers & Wilkins que l’on trouve généralement dans les haut-parleurs phares de Bowers & Wilkins (y compris la configuration phare 800 Diamond utilisée aux studios Abbey Road).

Le HDR est très bien pris en charge – En plus de HLG, HDR10 et HDR10+, Ces nouveaux écrans prennent en charge HDR10+ Adaptive pour optimiser la luminosité en fonction de la lumière ambiante dans votre propre pièce. Il existe un nouveau mode de détection de film qui vous permet de passer en mode cinéaste ou en mode home cinéma. Il existe également un «mode Dolby Bright» pour la vidéo compatible Dolby Vision.

Les joueurs sont également bien pris en charge, avec le HDMI 2.1, le taux de rafraîchissement variable (VRR), AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. Enfin, le Fast Motion Clarity permet des transitions d’image plus fluides. Le 936 sera disponible en septembre, le 986 suivra en octobre.