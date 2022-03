Philips moniteurs lance la série gaming M5000

Avec l’évolution qui touche les gamers et leur approche du gaming, le jeu sur PC reste l’une des activités favorites après la journée de travail, même si pour certains, l’horizon s’élargit aussi aux consoles de nouvelle génération. Pour répondre à leurs attentes, Philips moniteurs lance la nouvelle série M5000, destinée à proposer plus d’intensité et un niveau de détail accru indépendamment du type de jeu. Cette série inédite arrive avec deux modèles : le 27M1N5200PA – 27’’ / 68,5 cm Full HD 240 Hz à dalle Fast IPS, et le 32M1N5800A – 32’’ / 80 cm 4K UHD 144 Hz à dalle IPS.

Le Philips 27M1N5200PA affiche des caractéristiques taillées pour la compétition, idéales pour les jeux d’action comme les titres multi-joueurs. Tous ces gamers ont besoin d’écrans sans retard à l’affichage, capables de produire des images animées ultra-fluides, mais aussi nettes que détaillées. Il dispose donc d’une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et d’un temps de réponse MPRT de 0,5 ms, éliminant la rémanence tout en permettant l’affichage de visuels d’une netteté et d’une précision remarquables. Il propose également la compatibilité FreeSync Premium pour une meilleure expérience de jeu.

Équipé d’une dalle Fast IPS de résolution Full HD en format 16:9, le Philips 27M1N5200PA bénéficie en outre d’une extrême précision des couleurs, très appréciable dans les sessions de jeu. « La performance est notre moteur principal durant la phase de développement de nos moniteurs gaming quels qu’ils soient. Elle est essentielle pour faire une vraie différence en termes d’expérience de jeu et d’optimisation des capacités, grâce en particulier à sa technologie de dalle, sa fréquence de 240 Hz et son temps de réponse d’une milliseconde GtG, mais aussi à ses angles de vision larges et sa luminosité de 400 nits, » indique Cesar Acosta, responsable produits gaming chez MMD Monitors & Display.

Le Philips 32M1N5800A est pour sa part un moniteur gaming hybride taillé pour l’avenir, qui fait écho aux toutes dernières innovations du secteur. Il est conçu pour répondre aux besoins des jeux PC rapides et, grâce à sa connectique HDMI 2.1, à ceux des consoles de dernière génération. Il offre ainsi aux gamers la possibilité d’opter pour des jeux intenses sur PC, avec tous les avantages d’une fréquence de 144 Hz, ou de profiter dans les meilleures conditions des toutes dernières consoles avec une fréquence de 120 Hz et en résolution 4K UHD. Là aussi, la fluidité est de mise grâce au temps de réponse d’une milliseconde GtG et à l’Adaptive-Sync, doublé d’un retard à l’affichage quasi-inexistant.

Le Philips 32M1N5800A est certifié DisplayHDR 400 VESA et allie à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160) la technologie Ultra Wide-Color, gage d’excellente couverture des espaces couleur et de couleurs vives et réalistes. Le Philips 32M1N5800A dispose également de la fonctionnalité MultiView pour une double connexion simultanée, qui se prête parfaitement au multitâches complexe et aux configurations multi-écrans.

Les deux modèles arborent un design bord à bord sur 3 côtés et un pied ergonomique SmartErgoBase en métal, doté d’un système de gestion des câbles, mais proposent aussi une multitude de réglages permettant à chacun de trouver la meilleure posture : ajustement de la hauteur de l’écran, rotation horizontale et inclinaison. Ils embarquent également un mode LowBlue et la technologie Flicker-free visant à limiter la fatigue visuelle induite par les longues sessions de jeu.

« Le profil du joueur traditionnel a évolué. Nos clients nous ont fait comprendre qu’au-delà des performances élevées en gaming, la polyvalence en vue d’une utilisation en télétravail devient un critère quasi incontournable. C’est pourquoi nous avons doté ces deux nouveaux moniteurs des toutes dernières technologies et de fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un hub USB, des haut-parleurs intégrés et plus encore, pour en faire des outils aussi efficaces en termes de productivité qu’en gaming, » conclut Cesar Acosta.

À noter par ailleurs que le 32M1N5800A est doté d’une surface à traitement antibactérien certifiée SIAA, qui réduit l’adhérence et la persistance des bactéries sur le châssis – point non négligeable pour tous les espaces où le matériel peut être partagé.

Philips 27M1N5200PA, 419 €.

Philips 32M1N5800A, 899 €.