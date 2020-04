PHILIPS LatteGo Series 3200, un vrai bon café à la maison

Philips simplifie l’expérience du café au quotidien avec sa nouvelle machine expresso LatteGo Series 3200.

Le broyeur automatique permet de réaliser 5 boissons : espresso, café long, cappuccino, américain et latte macchiato… Il propose jusqu’à 12 réglages de mouture de grains fins à épais pour un café plus ou moins serré. L’intensité, la longueur, la température du café et le volume de mousse de lait peuvent être réglés pour une boisson personnalisée via l’interface tactile My Coffee Choice, située sur la partie supérieure de l’appareil. Pratique, intuitive, sa technologie exclusive permet de lancer la préparation d’une boisson chaude, entièrement sur-mesure, en quelques clics.

Après avoir rempli le réservoir de grains et placé une ou deux tasses sur le support, il suffit de sélectionner la longueur de boisson (expresso, long ou eau chaude pour le thé), la température de l’eau (3 niveaux possibles de 90 à 98°) et l’intensité désirées (1, 2 ou 3). La machine s’occupe ensuite du reste : son système intelligent Aroma Extract réalise l’équilibre optimal entre la température de l’eau et l’extraction des arômes tout en régulant le débit d’eau lors de la préparation. Enfin, pour les matins où vous êtes est particulièrement pressé, un réglage astucieux permet même d’ajuster la température souhaitée, s’il n’a pas le temps d’attendre que sa tasse refroidisse.

Le broyeur à grain de la machine LatteGo est constitué à 100% de céramique afin de préserver le goût du café de façon authentique. Robuste, il garantit au moins 20 000 tasses de café fraîchement préparées. La machine PHILIPS LatteGo dispose d’une trappe pour café moulu qui permet de préparer des décaféinés à base de café moulu. A court de café en grains à la maison ? Il suffit de remplir ce réservoir de café déjà moulu pour préparer ses boissons préférées.

Le système avec broyeur est le plus économique du marché : une tasse de café en grains coûte en moyenne 0,20€ contre 0,40€ en moyenne pour un café portionné. Moins coûteux, ce mode de préparation authentique, sans dosette ni capsule, constitue une solution café 100% écologique. Son marc de café peut même être recyclé.