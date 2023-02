Philips lance les écouteurs supra-auriculaires Fidelio L4 et T2 True Wireless

Sans oublier de nouveaux modèles Go Sports et même des écouteurs adaptés au sommeil.

Philips a lancé la dernière génération de ses écouteurs sans fil supra-auriculaires – le Fidelio L4. Nous étions de grands fans des L3 à bon prix, nous sommes donc impatients de tester cette nouvelle paire. Une fois de plus, ils utilisent un pilote de 40 mm conçu sur mesure, maintenant avec un revêtement en graphène pour améliorer la rigidité et ainsi réduire la distorsion.

Il existe également un système de suppression active du bruit (ANC) adaptatif à quatre micros. Philips affirme avoir amélioré le système en déplaçant l’orifice de ventilation du micro de bruit externe afin qu’il soit moins sensible au bruit du vent.

La durée de vie de la batterie a également été améliorée. Les L4 offrent désormais 50 heures de lecture, seulement réduites à 40 heures avec l’ANC activé. L’écran tactile est maintenant recouvert de cuir et une fois de plus, il y a le support de Google Assistant.

Comme les nouveaux écouteurs sans fil Fidelio T2, ils prennent en charge le Bluetooth 5.3 en plus des codecs LC3 et LDAC Hi-Res (vous pouvez utiliser les entrées USB-C ou 3,5 mm pour cela) plus SBC et AAC comme vous vous en doutez.

Philips affirme que des gains ont été réalisés avec les nouveaux modèles – le L4 est 10 % plus léger que le casque L3, tandis que les écouteurs T2 sont 20 % plus petits que sur le prédécesseur T1. Le boîtier de charge pour le T2 étanche aux éclaboussures IPX4 est également 40% plus petit.



Les T2 ont trois micros dans chaque écouteur pour ANC, tout en prenant également en charge Google Fast Pair et la charge rapide. Les écouteurs eux-mêmes atteindront neuf heures de lecture avec ANC activé avec 27 heures supplémentaires de jus via le boîtier.

Aujourd’hui également, Philips a annoncé deux nouveaux modèles de milieu de gamme pour sa gamme d’écouteurs Go Sports, dirigés par les vrais écouteurs sans fil A5508 avec 7 heures d’autonomie dans les écouteurs et 21 autres dans le boîtier. Ils ont hybride-ANC avec réduction du nez et ils sont résistants à la sueur et à l’eau IPX5. Le casque à conduction osseuse A5608 est également classé IPX5 et offre six heures de lecture et une charge rapide.

Enfin, Philips a également lancé une paire d’écouteurs de sommeil, développés aux côtés de Kokoon pour réduire les troubles du sommeil. Les écouteurs à profil fin ont une autonomie de 10 heures, mais ne mesurent que 6 mm d’épaisseur pour que vous puissiez vous allonger dessus.

Les capteurs réduiront le volume au fur et à mesure que vous dérivez alors qu’ils contiennent également un petit moniteur de fréquence cardiaque. Ils fonctionnent avec l’application Kokoon afin que vous puissiez mieux comprendre vos habitudes de sommeil. Le prix de tous les modèles demeure à confirmer.