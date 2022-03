Philips Hue lance son offre de starter kit sur-mesure

Philips Hue lance son service de création de starter kit sur-mesure et permet désormais à tous, novices comme adeptes de l’éclairage connecté, de créer la composition produit parfaite, adaptés à leurs besoins du moment, pour une décoration et une ambiance à leur image. Il est dès maintenant possible de composer son propre kit de démarrage, en bénéficiant du meilleur de la technologie d’éclairage LED connecté pour la maison. Pour cela, il suffit de choisir un produit parmi une large sélection d’ampoules, lampes à poser, suspensions, plafonniers ou spots, d’y ajouter le pont Hue et un accessoire Philips Hue.

A l’occasion du lancement de ce nouveau service, Philips Hue offre une remise exceptionnelle de 25 % sur la composition d’un Starter Kit Philips Hue, valable jusqu’au 31 mars 2022 à minuit.

L’offre est disponible sur la boutique officielle Philips Hue.