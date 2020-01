Philips Fidelio X3, pour les amoureux de musique

Tout sur ce nouveau casque a été conçu de manière si méticuleuse que nous pourrions probablement écrire un livre dessus. Compatible Hi-Res Audio, ses grands haut-parleurs de 50mm multicouches permettent au casque Fidelio X3 de produire un éventail large et complet de sons d’une qualité « audiophile ». A cela s’ajoute un cuir écoresponsable écossais Muirhead et le tissu acoustique danois Kvadrat.

Son son est à la hauteur d’une performance live : lss haut-parleurs multicouches en polymères, et de puissants aimants en néodyme permettent également d’obtenir des hautes fréquences étendues et naturelles, ainsi qu’une reproduction spatiale précise qui constitue la signature traditionnelle reconnue de la gamme Fidelio de Philips. Avec leurs coques à double couches et leur nouvelle construction striée conçue pour réduire les vibrations, les écouteurs du casque X3 sont pré-inclinées à un angle de 15 degrés pour mieux s’accorder avec la forme naturelle de l’oreille, s’assurant ainsi que la musique soit directement dirigée vers le conduit auditif pour une expérience de réelle écoute immersive. Ils sont disponibles ce mois-ci pour 349 €.