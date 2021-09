Philips Fidelio T1, puissance et autonomie

Neuf heures par charge avec suppression du bruit active, qui dit mieux ?

Comme tout le monde, Philips a déjà sorti de écouteurs True Wireless, mais le Fidelio T1 est son ensemble le plus haut-de-gamme à ce jour, avec des drivers de 10 mm et la suppression active du bruit (ANC) Pro+ avancée. Il est conçu pour bien fonctionner dans des environnements bruyants comme lorsque vous marchez contre le vent. Six micros sont utilisés pour cela, trois dans chaque écouteurs. Même avec l’ANC activé, vous aurez toujours neuf heures d’utilisation, avec 25 heures via le boîtier. Sans ANC activé, comptez sur 13 et 35 heures. Le boîtier arbore une finition en cuir Muirhead, tandis que les écouteurs eux-mêmes, finis en métal brossé, sont disponibles en noir ou en argent.

La charge complète prend deux heures, mais une charge rapide de 15 minutes vous procurera une heure de lecture supplémentaire. Ces Fidelio T1 ne sont pas les écouteurs True Wireless les plus compacts que vous puissiez trouver, mais ils proposent le Bluetooth 5.2 et la prise en charge native de Google Assistant. Ils sont également certifiés Hi-Res Audio. La technologie Fast Pair de Google est également prise en charge, et vous aurez des commandes tactiles sur l’écouteur pour la lecture/pause et skip. Ils sont également étanches aux éclaboussures IPX4, il n’y a donc aucun problème pour les utiliser sous la pluie. Le confort étant la clé (et un bon ajustement est essentiel pour l’isolation phonique), Philips a inclus une large gamme d’embouts auriculaires – six tailles d’embouts en silicone plus trois tailles d’embouts en mousse Comply. Comme vous vous en doutez, ils s’arrêtent automatiquement lorsque vous en ôtez un, bien que vous puissiez en utiliser un seul si vous le souhaitez.