Philips dévoile un nouveau moniteur portable pour compléter sa série primée

L 16B1P3302D vient s’ajouter à la série de moniteurs portables proposés par Philips. Son identité graphique a été récompensée par le prix 2021 Product iF Design Awards et a également été récompensée par le prix 2021 reddot.

Léger et facile à transporter, le Philips 16B1P3302D se glisse facilement dans une sacoche ou dans un sac à dos avec son écran de 15,6 pouces (39,6 cm de diagonale). Le double port USB-C, qui se trouve sur le côté du moniteur, permet de brancher deux câbles en simultané. Il facilite le partage et la présentation de documents ou l’utilisation d’une installation multi-écran.

Grâce à son support multi-angle inclinable de 0 à 90 degrés et à la technologie IPS LED qui élargit l’angle de vue à 170/170 degrés, le Philips 16B13302D s’adapte à tous les espaces de travail pour une expérience plus personnalisée. Il offre également une haute qualité d’image grâce à sa résolution Full HD 16:9 et à la technologie SmartImage pour des images à fort contraste et optimisées à l’écran. Le Philips 16B13302D est, qui plus est, équipé des modes EasyRead et LowBlue pour réduire la fatigue oculaire et faciliter la lecture.

Le moniteur Philips 16B1P3302D est proposé au prix de 279 €.