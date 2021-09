Philips connecte ses nouveaux éclairages intelligents Hue à Spotify

Hue est le Hoover de l’éclairage intelligent. Non pas parce qu’il nettoie la poussière, mais parce qu’il est synonyme de tout ce qui brille et rend joli. Les derniers ajouts à sa gamme d’illuminations devraient consolider son statut. L’actualité principale est l’intégration de Spotify, ce qui met à votre disposition un éclairage d’ambiance basé sur les métadonnées pour une harmonie synchronisée de mélodies et de tons.

Le tube à gradient Play est conçu pour s’installer sur votre téléviseur pour une ambiance colorée à la Ambilight. Les ampoules ont aussi été mises à jour : la collection Filament prend désormais en charge une ambiance blanche chaude à froide, tandis que la dégradé a été ajouté aux lampes autoportantes Signe de Philips pour correspondre à ses bandes lumineuses. Les gammes d’ampoules standard ont également été renforcées avec des variantes plus puissantes de 60W, 75W et 100W. Pour compléter les annonces, un panneau de toit Surimu diffuse la lumière pour une saturation du sol au plafond.