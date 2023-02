Philips complète sa gamme avec des ensembles MiniLED “The Xtra”

En plus des nouveaux modèles OLED lancés aujourd’hui, Philips a présenté en avant-première “The Xtra” – une paire de nouveaux ensembles Mini LED à placer entre les gammes phares “The One” et OLED+.

Le premier modèle est le téléviseur MiniLED 9308 qui sera lancé entre juin et septembre de cette année (Q3) en 55 et 65 pouces. Comme pour les nouveaux OLED Ambilight de Philips, il comprendra le processeur d’image P5 de 7e génération plus un panneau de 120 Hz avec une luminosité de 1000 nits et un système audio Bowers & Wilkins de 64 W 2.1.

Ensuite, vient le 9008 pour s’asseoir un peu plus bas dans la gamme – disponible en versions 55, 65 et 75 pouces. Cela aura un système audio 40W 2.0. Les deux ensembles auront Ambilight à trois côtés et un cadre en métal à lunette étroite en anthracite foncé. Comme pour les autres ensembles Philips haut de gamme, le tissu audiomix Kavdrat est utilisé pour la grille des haut-parleurs, ici dans une teinte plus foncée. Philips affirme que la gamme “The Xtra” offre une meilleure expérience Smart TV, mais nous ne savons pas encore ce que cela impliquera.

Philips a aussi annoncé de nouveaux ensembles dans la série grand public “The One” sous la forme des 8808 et 8507 – les deux séries étant équipées du processeur P5 de 7e génération. La série 120Hz 8808 offrira des tailles d’écran de 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces tandis que la 60Hz 8508 sera disponible en versions 43, 50, 55 et 65 pouces. Ceux-ci sont équipés d’Ambilight à trois côtés et de Google TV.

Le prix de tous les ensembles n’a pas encore été annoncé – nous nous attendons à ce qu’il ne soit disponible qu’au moment de leur lancement effectif.