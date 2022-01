Philips A7507, des micros à conduction osseuse pour les appels

Et aussi une paire de nouveaux haut-parleurs Bluetooth robustes.

Il peut être difficile de distinguer une nouvelle paire d’écouteurs sans fil des milliers d’autres qui existent actuellement. Mais Philips a peut-être réussi avec ses écouteurs hybrides A7507.

En plus de grands haut-parleurs recouverts de graphène à faible distorsion et d’une suppression active du bruit, ces écouteurs adaptés au sport sont dotés de microphones à conduction osseuse pour des appels de meilleure qualité lorsqu’il y a un marteau-piqueur en arrière-plan. Un algorithme dédié fonctionne également pour réduire le bruit du vent, tandis que la prise en charge des codecs LDAC et AAC devrait signifier que vos morceaux sonnent aussi doux que possible.

La batterie de ces écouteurs tient environ huit heures, avec 21 h de plus dans le boîtier de charge. Mais si vous avez juste besoin d’un peu de jus pour vous ramener à la maison, 15 minutes branchés via USB-C suffisent pour ajouter une heure supplémentaire.

Philips a également dévoilé deux enceintes Bluetooth : le S4807 de 10 watts et le plus grand S7807 de 40 watts. Les deux ont des sangles intégrées et une double couche de caoutchouc pour se protéger des chocs et des éraflures de la vie sur la route, sont livrés avec Bluetooth 5.2, ce qui signifie qu’ils peuvent être connectés à plusieurs appareils à la fois, et peuvent être couplés avec des deuxièmes haut-parleurs pour une bonne son stéréo.

Mesurant 104 x 104 x 280 mm, le S7807 comprend une paire de woofers de 70 mm, un tweeter de 20 mm et un radiateur passif pour amplifier les basses, tandis que le S4807 dispose d’un seul haut-parleur médium/grave de 45 mm, d’un tweeter de 20 mm et de deux radiateurs passifs. Vous obtiendrez 24 heures de la batterie de 5000 mAh du S7807, qui sert également de banque d’alimentation, et la moitié de celle du S4807.

Philips n’a pas encore annoncé de prix pour aucun de ces nouveaux produits, mais ils devraient être en vente plus tard dans l’année.