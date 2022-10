PGA TOUR 2K23, “Plus de Golf. Plus de Jeu”

2K annonce que PGA TOUR® 2K23, le dernier titre de la franchise de simulation de jeu de golf développée par HB Studios, est disponible en sortie mondiale sur PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One et PC via Steam. Avec Tiger Woods, icône PGA TOUR et fantastique sportif de tous les temps, présent sur la jaquette du jeu, PGA TOUR 2K23 célèbre l’héritage de Tiger Woods en l’introduisant à la fois comme joueur professionnel jouable dans le jeu et directeur exécutif conseillant l’équipe de développement.

“Alors que nous lançons cette nouvelle évolution de la franchise, il n’y a pas eu de meilleur partenaire avec lequel travailler pour PGA TOUR 2K23 que notre légendaire athlète présent sur la jaquette, Tiger Woods” commente Alfie Brody, Vice-Président de la Stratégie Marketing Globale chez 2K. “Tout au long de sa carrière, Tiger Woods a changé la culture du golf en termes de représentation, de mode, de prestige et d’attitude. Ce sont toutes des qualités adoptées par PGA TOUR 2K23 et la franchise dans son intégralité.”

“Nous sommes très reconnaissants du soutien et de la passion témoignés par la communauté PGA TOUR 2K ” ajoute Josh Muise, Directeur Créatif chez HB Studios. “Leur amour du jeu, leurs commentaires et le travail acharné apporté au Course Designer nous ont vraiment aidés à améliorer PGA TOUR 2K23. Nous sommes fiers de partager cette version avec eux aujourd’hui et pour les années à venir.”