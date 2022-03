Peugeot Django Shadow, aventurier urbain

L’élégance innée du Django, inspirée par les légendaires scooters S55 et S57 des années 50, est revisitée avec le modèle Shadow. Une monture de style néo-rétro combinant lignes modernes et détails vintage, et alliant une des couleurs les plus tendance et moderne du moment, « l’Adventure Green ». Django reste fidèle à sa tradition.

Le nouveau Django Shadow est le deux-roues idéal pour conquérir la ville, le compagnon indispensable pour tous les jeunes qui sont tendances et spontanés. Pour profiter de chaque instant, sans se presser et apporter sa touche personnelle… pour tout. Le nouveau Django Shadow est proposé en deux motorisations (50cc et 125cc) pour se déplacer en ville rapidement, économiquement, en toute sécurité et avec style.

Django Shadow arrive dans les concessions Peugeot Motocycles en deux versions, 125cc et 50cc (disponible en mai). Il répond aux normes Euro5 grâce à sa technologie EasyMotion. Un design unique et élégant, le plus « arty » de sa catégorie et désormais aussi, le plus audacieux avec cette nouvelle teinte “Adventure Green”, à mi-chemin entre le gris et le vert foncé. Idéal pour se combiner avec les tons camel, mais aussi avec Very-Peri, la couleur que Pantone a choisie comme référence cette année, et qui, d’autre part, rappelle également les 4×4 et les véhicules tout-terrain utilisés dans la brousse ou le désert. Un modèle d’inspiration néo-rétro avec des détails vintage, comme la calandre inspirée de l’héritage historique de Peugeot, pour devenir le centre d’attention.

C’est plus qu’un simple scooter, c’est une évasion en ville, un confort sur la route et un cadre qui se distingue par ses lignes minimalistes et ses détails chromés. Il dispose également d’une boîte à gants, d’un crochet à sac et d’un plancher large et plat avec des lattes antidérapantes pour plus de praticité. C’est l’inspiration et le bien-être, matérialisés dans un véhicule destiné à tous, avec ses dimensions équilibrées et sa hauteur d’assise de 770 mm ; et surtout aux conducteurs à forte personnalité qui savent ce qu’ils veulent : s’amuser et se déplacer rapidement, confortablement et en toute sécurité pour aller partout sans rien manquer. Faites du shopping, prenez un café avec des amis, soyez à l’heure pour une réunion ou un dîner spécial… et faites-le avec style.

Django Shadow offre une expérience unique et une mobilité plus responsable grâce à ses moteurs Euro5, qui réduisent encore les émissions de CO2. En termes de sécurité, il est équipé d’un système ABS qui permet un freinage optimal sans déséquilibrer le scooter ni bloquer les roues. Un gage de sécurité essentiel pour une utilisation urbaine dans un trafic intense.